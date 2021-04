La presse écrite suisse s'est sentie ragaillardie par la publication, spectaculaire, de la hausse du lectorat numérique de la plupart des titres quotidiens. Ainsi, la «Tribune de Genève» annonce une progression de 44%, soit 242'000 lectrices et lecteurs, sur papier ou en ligne. Ces chiffres proviennent de l'étude Totale Audience 2021, réalisée par la Remp et NET-Metrix pour le compte des sociétés de médias, qui en tirent des informations déterminantes pour la tarification publicitaire. Dans un contexte de recul du lectorat imprimé et de migration des annonceurs au profit des moteurs de recherche et des réseaux sociaux, on comprend aisément l'importance de cette hausse massive du lectorat numérique: la compétition pour ce qu'il reste de parts de marché est rude et incertaine.

La presse écrite imprimée poursuit sa bascule numérique avec une confiance… mesurée. Cette mutation inéluctable rappelle la fable de la grenouille et du scorpion: Convaincue que la traversée de la rivière est sans risque, puisque tous deux viendraient à se noyer si d'aventure le scorpion la piquait en chemin, la grenouille accepte de transporter le venimeux animal. Au milieu de la rivière, le scorpion la pique et la grenouille lui demande pourquoi cette folie meurtrière? Et le scorpion de répondre que «c'est dans sa nature»…

Les taux de pénétration que mesurent la Remp et NET-Metrix sont des études intermédia qui combinent les audiences imprimées et en ligne des marques médias. Les éditeurs savent pertinemment que les abonnements Web, tout comme la publicité en ligne, rapportent encore moins que les abonnements et les annonces papier. Seule une réduction de cet écart tarifaire couplée à une hausse massive des audiences en ligne sont susceptibles de maintenir à flot le marché biface (vente lectorat et vente annonceurs) de la presse écrite. Or, comme on peut le lire dans la brochure «Audience Totale 2021»: « (…) pour les sociétés de médias, il était essentiel de savoir à partir des taux de pénétration officiels analysés sur la durée, dans quelle mesure leurs offres numériques leur permettaient de gagner de nouveaux lectorats sans pour autant cannibaliser les offres papier».

Une étude réalisée en 2019 par l'institut PEW Research Center a mis en exergue que l'accès aux informations aux Etats-Unis se faisaient à 57% via le téléphone portable, au détriment des ordinateurs et tablettes numériques. Un support qui correspond parfaitement aux usages et comportements des jeunes mais via les plateformes des réseaux sociaux et celles de la presse gratuite dont les flux de contenus mélangent avec allégresse information journalistique et contenus sponsorisés. Ces distinctions de formats et d'usage sont essentielles pour les annonceurs qui ont besoin de transparence. En Suisse, ces données sont soit manquantes, soit insuffisamment détaillées. L'annonce, dans la même brochure, de la disparition de la société NET-Metrix qui réalisait depuis 2011 les mesures d'audience numériques avec la Remp laisse songeur. Les doutes qui assaillent les chercheurs quant à la fiabilité des audiences numériques, la réalité de l'attention mesurée et le potentiel de monétisation sur un marché maîtrisé par les GAFA, justifient de conserver une certaine tempérance. La presse écrite n'a pas atteint l'autre rive.

Philippe Amez-Droz Afficher plus C hargé de cours au Medialab, Université de Genève DR

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.