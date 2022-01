Merci! – Presque 100’000 francs de dons pour la Thune du Cœur 2021 L’opération lancée il y a plus de 25 ans par notre journal continue à surfer sur la vague de la solidarité locale. Thierry Mertenat

Le cochon Jules ne fait que des heureux. De gauche à droite, Charles Christophi, directeur du CARÉ, l’équipe féminine d’Au cœur des Grottes, dont la directrice Daria Clay. À ses côtés, le dessinateur Exem, Marc Nobs, directeur de Partage, et Frédéric Julliard, rédacteur en chef de la «Tribune de Genève». LAURENT GUIRAUD

Un podium olympique. Il y a du monde sur l’image, mais c’est Jules, une fois de plus, vers qui convergent tous les sourires masqués. Sacré cochon d’élite. Sa pesée annuelle est une fête. Notre verrat s’est à nouveau rempli la panse, confirmant son passage réussi à l’ère numérique. La Thune du Cœur, édition 2021, flirte avec les 100’000 francs de récolte sonnante et trébuchante. Par les temps difficiles qui continuent à courir dans l’incertitude, c’est juste formidable.

Bien sûr, le record historique de 2020 n’est ni battu ni approché. Mais la somme réunie est «largement au-dessus d’une année normale», s’est félicité le rédacteur en chef de la «Tribune de Genève», Frédéric Julliard, se réjouissant de constater – il n’est pas le seul – que «la solidarité n’a pas disparu dans notre canton», bien au contraire, «que la lutte contre la précarité mobilise et rassemble toujours autant».

Les dons sont venus de partout. Des virements bancaires comme des bas de laine à l’ancienne, consignés à la main dans le carnet de lait désormais collector de la greffière de cette opération. Jules a sa Julie, ils font la paire, ils vivent en couple deux mois par année. Avant de redistribuer, à mi-janvier, les gains obtenus.

Trio gagnant

Trois structures locales, actives sur le terrain de l’urgence sociale, en sont les bénéficiaires. On était chez l’une d’elles, le CARÉ, à la rue du Grand-Bureau aux Acacias, pour célébrer la chose ce mardi en fin d’après-midi. Un accueil de jour à nul autre pareil, dans cet entresol au mur jaune magique, avec son alignement de casiers individuels. Le directeur des lieux, Charles Christophi, était fier de recevoir chez lui consœurs et confrères défendant la même cause.

Exemplaire également le travail mené Au cœur des Grottes en faveur des femmes victimes de violences, tombées à leur tour dans la grande précarité. «L’argent reçu sera affecté au projet concernant les enfants, explique la directrice, Daria Clay. Nous n’avions pas d’accompagnement dédié jusqu’ici. Nous y travaillons activement depuis plusieurs mois.»

Enfin, Partage, la banque alimentaire genevoise, la véritable adresse nourricière sur le front de la pauvreté, reçoit elle aussi – elle en a l’habitude, mais c’est mérité – la part la plus importante de la Thune du Cœur. À voir le sourire rayonnant de son directeur, Marc Nobs, on avait l’impression que c’était la première fois.

Enchères

Mais le vrai sportif du jour s’appelle Exem, le dessinateur bien connu. D’abord parce qu’il a gagné la dernière Course de l’Escalade dans sa catégorie Homme VI; ensuite et surtout parce que l’engraissage saisonnier de Jules lui doit beaucoup. Son affiche vintage, mais originale, au titre resté célèbre, «Non à la destruction des Bains des Pâquis», est partie à 7000 francs lors de sa vente aux enchères en ligne.

C’est beaucoup plus que le maillot de foot de la Nati, signé par l’ensemble des joueurs au lendemain de la qualification pour la prochaine Coupe du monde, organisée dans un pays où Jules, qui a ses convictions, ne mettra jamais les pattes.

