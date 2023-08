Histoire de l’hygiène (6/7) – Présentez vos papiers toilette! Du galet au bidet à douchette, les solutions pour s’essuyer le fondement ont fleuri au fil des siècles. Tour d’horizon historique. Philippe Muri

Le PQ, accessoire indispensable du quotidien. ODILE MEYLAN

Comment ça, plus de PQ?! C’était il y a un peu plus de trois ans, et on l’a presque oublié. Au début de la pandémie de Covid-19, dès les annonces de confinement prononcées, beaucoup de gens se sont rués sur certains produits. Parmi ceux-ci, le papier-toilette, en rupture de stock ici ou là. La preuve que cet accessoire hygiénique fait partie des indispensables du quotidien. Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. L’essuie-fesses constitue même une invention relativement récente. Tour d’horizon historique.

Les premiers témoignages écrits sur la question proviennent de la Grèce antique. L’usage courant après la défécation passe par les galets ou les tessons de poterie. Selon le poète Aristophane, «trois pierres peuvent suffire pour se torcher si elles sont raboteuses. Polies, il en faut quatre.»

Éponges et vinaigre

Chez les Romains, les latrines étaient équipées de petites éponges trempées dans du vinaigre ou de l’eau salée, puis fixées à l’extrémité d’un bâton. L’ustensile a perduré longtemps. Au Moyen Âge, en Europe, le bas peuple s’essuie avec ce qui lui tombe sous la main: feuille, mousse, foin, paille, bouts de cuir ou de tissu.

Dans «Gargantua», François Rabelais préconise même l’oison vivant, bien duveteux, après avoir testé pantoufles, tapis ou orties! Au sein de la haute société, on se frotte le fondement avec de l’étoupe de lin ou de chanvre. Maîtresse de Louis XV, la comtesse Du Barry était réputée (notamment) pour ses torche-culs en dentelle. Plus classe que ceux de Madame de Maintenon, en laine de mérinos.

Durant la première moitié du XX e siècle, le PQ était réservé à une élite. DR

Rudimentaire dans un premier temps, le papier-toilette, lui, a été inventé par les Chinois. Certains s’en servirent dès le IIe siècle déjà. Bien après, à la fin du XIVe siècle, la production de 720’000 feuilles de papier parfumées est lancée. Mais cette belle invention reste réservée à l’empereur.

En 1857 aux États-Unis, Joseph Gayetty est le premier à fabriquer industriellement un papier pour des besoins hygiéniques. Cela n’empêche pas ses contemporains de se servir aux toilettes d’annuaires téléphoniques ou de revues. Quand l’éditeur du catalogue «Sears» se mit à imprimer sur papier glacé, au XXe siècle, il reçut quantité de plaintes.

Gare aux échardes

Réservé à une élite durant la première moitié du XXe siècle, le PQ gratte parfois l’épiderme. En 1935, un fabriquant américain réussit enfin à faire disparaître les échardes présentes dans certains rouleaux. On progresse. Encore un peu plus lorsque des Anglais conçoivent le premier papier double épaisseur, un peu plus tard.

Aujourd’hui, certains bidets ultramodernes sont équipés de douchettes flexibles. La plupart des toilettes japonaises proposent ces jets d’eau nettoyants. On n’arrête pas le progrès.

Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.