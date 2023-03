Fond de soutien danois – Près d’un milliard d’euros pour l’Ukraine Après la suppression controversée d’un jour férié pour aider à financer la défense, le Danemark lance un fond d’aide financière conséquent pour l’Ukraine.

La quasi-totalité des partis politiques danois ont annoncé mercredi le lancement d’un fond d’aide de 7 milliards de couronnes (940 millions d’euros). AFP

Le ministère des finances a indiqué dans un communiqué que «le gouvernement a convenu d’établir un fond pour l’Ukraine avec un cadre total d’environ 7 milliards de couronnes en 2023». Soutenu par 159 des 179 députés du Folketing (parlement danois), le projet doit, selon l’exécutif, être notamment financé par un assouplissement de la politique financière et la réorientation d’une partie de l’aide au développement danoise.

Ce nouveau fonds comprend trois branches. La plus importante en terme de subsides, le soutien militaire, doit se voir allouer quelque 5,4 milliards de couronnes (725 millions d’euros) en 2023.Le soutien civil en faveur des opérations humanitaires et de reconstruction aura une enveloppe de 1,2 milliard de couronnes (161 millions) et un montant de 400 millions (54 millions) de couronnes doit être distribué en soutien aux initiatives commerciales.

«Nous ne pouvons pas attendre que la dernière balle soit tirée», a souligné le chef de la diplomatie danoise, Lars Løkke Rasmussen lors d’une conférence de presse présentant le projet. En outre, le gouvernement va allouer des fonds en 2024-2027 pour couvrir les coûts de remplacement liés aux dons militaires réalisés en 2022 et 2023, a indiqué le gouvernement.

ATS/Iñaki Dünner

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.