Environ 8% des élèves zurichois ont été infectés au coronavirus depuis le début de la pandémie, selon une étude de l’Université de Zurich. Leur nombre a été nettement plus important cet automne qu’au printemps, sans entraîner toutefois des foyers d’infections dans leur classe.

Les chercheurs ont soumis 2500 enfants et adolescents de moins de 16 ans à un test d’anticorps pour le Covid-19. Les tests ont été réalisés entre la mi-juin et la mi-juillet ainsi qu’entre la fin octobre et la mi-novembre, indique mardi l’Université de Zurich.

Davantage de symptômes cet automne

La première phase de tests réalisée au début de l’été a révélé que 2,8% des élèves avaient développé des anticorps contre le coronavirus. Dans la seconde phase réalisée cet automne, cette part est passée à 8%, sans grande variation entre les catégories d’âge des élèves.

En comparaison avec le printemps dernier, les élèves infectés cet automne ont présenté plus souvent des symptômes tels que le mal de tête ou l’épuisement, souligne l’épidémiologue Susi Kriemer, directrice de l’étude. Par ailleurs, seules trois classes présentent au moins trois cas d’infection liés. En outre, une seule classe a présenté des cas passés inaperçus avant les tests d’anticorps.

Mesures en vigueur suffisantes

«Le risque d’un développement de foyers d’infections dans des écoles entières est donc faible. De plus, on peut y faire face avec des mises en quarantaine ciblées», conclut l’épidémiologue Milo Puhan.

Les résultats de tests PCR réalisés en décembre sur 641 élèves renforcent cette conclusion. Seul un test s’est révélé positif au Covid-19. Les mesures de protection en vigueur actuellement dans les écoles permettent donc largement d’empêcher des explosions de cas d’infections dues à des élèves positifs qui s’ignorent, estime la directrice de l’étude.

Les élèves testés par frottis naso-pharyngés ont également soumis leur salive pour vérifier la fiabilité des tests rapides. Ces derniers ont présenté sept faux résultats positifs. Une semaine plus tard, ils ont repassé un test rapide qui s’est révélé négatif. L’exercice démontre que le résultat positif d’un test rapide doit d’abord être confirmé par un test PCR classique.

