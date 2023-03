Droit des personnes LGBT – Près de 750 couples de même sexe se sont mariés l’an dernier Le mariage pour toutes et tous est entré en vigueur le 1er juillet dernier. Selon les statistiques, 2234 couples ont également converti leur partenariat enregistré en mariage.

Sept cent quarante-neuf couples de même sexe se sont mariés au deuxième semestre 2022. En outre, 2234 couples ont converti leur partenariat enregistré en mariage, indique lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Le mariage pour tous est entré en vigueur le 1er juillet dernier. En six mois, 394 couples d’hommes et 355 de couples de femmes se sont dit oui, précise l’OFS. Deux tiers des mariages ont été conclus dans les grandes régions de Zurich, de la Région lémanique et de l’Espace Mittelland.

Changement de sexe

Durant l’ensemble de l’année, 1171 changements de sexe ont de plus été enregistrés auprès des offices d’état civil: 616 concernaient des hommes qui devenaient des femmes (53%) et 555 des femmes devenant des hommes (47%).

