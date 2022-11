Fils et filles de saisonniers – Près de 50’000 petits Italiens ont été cachés entre 1949 et 1975 Ces clandestins suivaient leurs parents en Suisse. Les chiffres évoqués jusqu’à présent étaient bien moins importants. Caroline Zuercher

Arrivée de saisonniers à Genève. Ce statut a existé de 1934 à 2002. VQH

On les appelle «les enfants du placard». Ce sont les fils et les filles de travailleurs saisonniers qui ont été cachés car ils n’avaient pas le droit d’être en Suisse. Une étude révélée par la «NZZ am Sonntag» estime qu’ils ont été près de 50’000 entre 1949 et 1975, soit bien plus que les chiffres qui circulaient jusqu’à présent.