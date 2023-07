Au large des Pays-Bas – Près de 500 voitures électriques à bord du cargo en feu La compagnie qui affrétait le navire a indiqué vendredi que 3783 voitures neuves, dont 498 véhicules électriques, se trouvaient à bord.

1 / 1 Le 26 juillet, un incendie s’est déclaré à bord du Fremantle Highway, dans le nord des Pays-Bas. Garde-côtes néerlandais/AFP

Les autorités des Pays-Bas sont toujours engagées vendredi dans une course contre la montre afin d’empêcher une éventuelle catastrophe écologique au large de leurs côtes septentrionales, où un cargo transportant des centaines de voitures électriques est en proie à un incendie pour la troisième journée consécutive, alors que son origine reste inconnue.

La compagnie de transport K Line qui affrétait le navire a indiqué vendredi à l’AFP que 3783 voitures neuves, dont 498 véhicules électriques, se trouvaient à bord. Les garde-côtes néerlandais, eux, affirment ne pas encore disposer d’information sur le nombre exact d’engins présents sur le bateau.

Une voiture à l’origine du feu

La cause de l’incendie n’a pas encore été rendue publique. Mais selon le propriétaire japonais du Fremantle Highway, le groupe Shoei Kisen Kaisha, cité par la NOS, l’une des voitures électriques qui se trouvaient à bord pourrait être à l’origine du feu qui a débuté peu après minuit dans la nuit de mardi à mercredi.

La télévision privée RTL Nederland a publié jeudi un enregistrement d’une conversation par transmission radio des équipes de secours, datant du début des opérations de sauvetage mercredi, dans laquelle l’un de leurs membres indique que l’incendie s’est déclaré «dans la batterie d’une voiture électrique».

Le navire accidenté, qui se trouve désormais à 17 kilomètres au nord de l’île de Terschelling, est toujours relié à un remorqueur dans l’objectif de maintenir sa position, ont déclaré les gardes-côtes vendredi dans un communiqué.

Quatre autres embarcations des secours sont également sur les lieux et un avion des autorités continue de survoler la zone afin de prendre des images du bateau. «Les secouristes surveillent la situation et récoltent des informations dans l’objectif d’un plan de sauvetage», ont précisé les garde-côtes.

Risque de naufrage

Si le brasier a perdu en intensité, les opérations destinées à éteindre le feu ont cependant été suspendues afin d’éviter que le navire ne coule, ont-ils affirmé la veille dans un précédent communiqué. «Le navire n’est plus constamment refroidi afin d’empêcher qu’une quantité inutile d’eau ne pénètre dans le navire. Cela met en danger la stabilité du bateau», ont-ils ajouté, précisant que la situation n’est pas encore assez «sûre» pour permettre le déploiement à bord d’une équipe de secours.

Le Fremantle Highway, battant pavillon panaméen, dérivait vers l’ouest. Mais les secours ont profité jeudi après-midi d’un changement de la direction du courant pour modifier sa trajectoire et éviter qu’il ne s’approche des chenaux de navigation, selon les garde-côtes.

Les dernières images aériennes publiées par les garde-côtes montrent d’importants amas de fumée continuant de s’échapper de l’embarcation. «Sur la vidéo, des dégâts sont visibles sur le bateau. Il s’agit de peinture en train de s’écailler. Aucune fissure ou cavité n’a encore été observée jusqu’à présent», ont affirmé les garde-côtes.

Le Fremantle Highway est un cargo de 18,500 tonnes, parti du port allemand de Bremerhaven pour rejoindre Port-Saïd en Égypte avant de reprendre la route pour Singapour, sa destination finale.

Patrimoine de l’UNESCO

Jeudi, le porte-parole des garde-côtes, Edwin Granneman, a expliqué à la radio BNR que «le risque d’un désastre environnemental est toujours présent», avec un scénario éventuel «dans lequel le bateau se retourne et coule. Il y aurait alors des dommages pour l’environnement».

Les îles d’Ameland et de Terschelling près desquelles se trouve le Fremantle Highway font partie d’un ensemble de huit îles néerlandaises (dont cinq habitées) à cheval entre la mer des Wadden et la mer du Nord, au nord des Pays-Bas.

La mer des Wadden, qui longe une région côtière s’étendant des Pays-Bas au Danemark, a été déclarée Patrimoine mondial de l’Unesco et possède une riche diversité de plus de 10 000 espèces aquatiques et terrestres.

Parmi les 23 membres d’équipage qui se trouvaient à bord et ont pu être évacués, un marin est mort – sur une embarcation de sauvetage, selon la NOS – et plusieurs autres ont été blessés. L’équipage vient d’Inde, selon l’agence de presse néerlandaise ANP.

AFP

