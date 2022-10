Santé – Près de 500 millions de malades d’ici 2030 à cause de l’inactivité physique L’OMS estime le coût des maladies dues à l’inactivité physique pourrait atteindre 27 milliards de francs en 2030 dans le monde.

Les enfants devraient faire au moins une heure d’activité physique chaque jour, selon l’OMS. (image d’illustration) KEYSTONE/GAETAN BALLY

Près de 500 millions de personnes vont subir de l’obésité ou des maladies non transmissibles d’ici 2030, sans davantage d’activité physique. Les coûts atteindront 27 milliards de dollars (environ 27 milliards de francs) par an, a averti mercredi à Genève l’OMS qui appelle à une action «urgente».

Les adultes devraient faire au moins deux heures et demie d’activité physique par semaine et les enfants une heure par jour. Mais, selon des données portant sur 194 pays, les avancées sur cette question sont lentes et inégales selon les régions. Les autorités doivent établir des politiques, affirme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) .

Moins de la moitié des pays en ont. Parmi elles, 40% ne sont pas opérationnelles et certaines d’entre elles ne sont même pas financées. Moins d’un tiers des États ont lancé des lignes directrices pour tous les groupes d’âge. Et la même part surveille l’activité des moins de 5 ans.

Avantages «énormes»

«Davantage de pays doivent appliquer des politiques pour aider la population à être plus active», a dit le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les avantages sont «énormes», pour les individus mais aussi pour la société et l’économie, a-t-il ajouté.

La pandémie a fait stagner les initiatives prises par les autorités. Elle a augmenté les inégalités d’accès aux possibilités d’activités physiques. De son côté, le rapport appelle les États à davantage d’efforts pour des données et pour faire de ces activités un outil face aux maladies non transmissibles. L’objectif est de diminuer de 15% l’inactivité physique d’ici 2030.

«C’est un rapport important à un moment important», a dit à la presse une responsable de l’OMS. La pandémie a montré «l’importance des activités physiques pour la santé», affirme-t-elle encore. Et avec les 300 milliards de coûts estimés dans les prochaines années, les différents pays pourraient financer l’encadrement d’un million de nouveaux médecins.

