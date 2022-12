Manifestation à Genève – Près de 300 personnes défilent pour soutenir les réfugiés en Libye Organisée par l’ONG «Solidarity with refugees in Lybia», la manifestation a réunion des centaines de personnes samedi après-midi.

Le cortège est parti du siège du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) KEYSTONE

Des centaines de personnes ont battu le pavé samedi après-midi à Genève pour soutenir les personnes réfugiées en Libye. Organisé par l’ONG «Solidarity with refugees in Lybia», le cortège est parti du siège du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) et a défilé dans le calme.

Partis à 13h00, les manifestants ont mis presque trois heures pour rallier la place de la Navigation. Ils étaient près de 300 selon les estimations de la police cantonale. Une porte-parole de cette dernière précise «qu’aucun débordement n’a eu lieu sur l’entier du parcours».

Cette manifestation s’inscrit dans un appel à la mobilisation organisé par le Réseau transnational «Solidarity with refugees in Lybia». Les premières actions ont eu lieu vendredi, avec notamment un «sit-in» en face du HCR, l’agence des Nations unies pour les réfugiés, selon un communiqué de l’organisation.

Le but de cette mobilisation est de sensibiliser à la cause des réfugiés en Libye, selon les organisateurs. Avec leur campagne «UNFAIR -The UN Refusal Agency (en français: injuste – l’agence de refus des Nations unies), ils entendent rappeler au HCR ses devoirs envers les réfugiés actuellement dans ce pays et «demander une action immédiate de l’organisation pour leur évacuation, mise à l’abri et un traitement juste», écrivent-ils.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la Journée des droits humains. Célébrée chaque année le 10 décembre, elle marque l’anniversaire de l’adoption en 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

ATS

