Ethiopie – Près de 28'000 réfugiés éthiopiens arrivés au Soudan Le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés dénonce «une crise humanitaire totale» concernant l’afflux d’Ethiopiens fuyant le nord de leur pays.

Les réfugiés éthiopiens affluent au Soudan. AFP

Le nombre de réfugiés éthiopiens qui fuient au Soudan les violences dans le nord de leur pays atteint désormais près de 28’000 personnes. «Une crise humanitaire totale a lieu», a affirmé mardi à Genève le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR).

Chaque jour, 4000 personnes arrivent dans au moins trois zones frontières au Soudan qui n’a plus vu une telle situation depuis une vingtaine d’années au moins, dit à la presse un porte-parole de l’agence onusienne. Ces réfugiés fuient les affrontements entre l’armée nationale et les forces régionales qui soutiennent le parti au pouvoir dans le nord de l’Ethiopie. «Ils sont fatigués», explique le porte-parole.

Trois cliniques

Le ministre soudanais de la santé a établi trois cliniques. Le HCR continue d’étendre son assistance et a distribué du matériel de secours aux personnes qui arrivent. Quelque 2500 d’entre elles ont pu être relocalisées dans un camp plus éloigné de la frontière. Mais il faudra d’autres sites, alors que le dispositif est «dépassé», dit le HCR qui est également inquiet de la situation à l’intérieur de l’Ethiopie où l’accès est difficile vers les déplacés internes et les réfugiés.

De son côté, le Programme alimentaire mondial (PAM) garantit des repas chauds à la frontière à ceux qui arrivent au Soudan. Au total, ce pays accueille déjà près d’un million de réfugiés. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé mardi que l’opération militaire pourrait prochainement s’achever. La pression internationale grandit, notamment celle du secrétaire général de l’ONU.

ATS/NXP