Votation sur la loi Covid – Près de 2500 personnes manifestent à Genève De nombreux Genevois ont défilé afin de s’opposer aux mesures sanitaires. Caroline Zumbach

13 novembre 2021. Manifestation contre la loi Covid, contre le pass sanitaire, organisée par Le Grand Éveil genevois. LAURENT GUIRAUD

Samedi après-midi, près d’un millier de personnes se sont regroupées à la place Neuve à l’appel de l’association Le Grand Éveil genevois et de plusieurs autres groupements. Cet événement visait à demander la levée de «toutes les mesures liberticides actuelles, en particulier le certificat Covid, et de laisser la population libre de se vacciner ou non si elle le souhaite sans aucune contrainte de quelque forme que ce soit», indique l’organisateur.