Enfants contaminés – Près de 25% des élèves des Boudines ont été testés positifs au Covid-19 L’école primaire de Meyrin a été fermée il y a une semaine. En un mois et demi, 84 cas – dont 76 enfants – ont été identifiés. Cinq cas sont probablement liés au variant Omicron. Aurélie Toninato

L’école des Boudines, à Meyrin. DR

On le répète depuis des jours: les écoles primaires sont devenues l’un des principaux foyers de transmission du Covid-19. Aux contaminations causées par le variant Delta, il faut désormais ajouter les infections «Omicron», du nom du nouveau variant du SARS-CoV-2, que l’on soupçonne plus contagieux que son prédécesseur. L’école des Boudines, à Meyrin, est devenue l’illustration des dégâts de cette propagation mêlée: en un mois et demi, 25% des élèves ont été contaminés.