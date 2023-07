Football – Près de 2,5 millions de dollars pour les clubs suisses Des clubs venant des 6 Confédérations ont reçu de l’argent de la part de la FIFA. Cette manne provient des bénéfices de la Coupe du monde 2022. Rebecca Garcia

La défaite contre le Brésil n’avait pas empêché la Suisse d’aller plus loin dans le tournoi – et donc d’assurer davantage de revenus aux clubs de ses joueurs. Giuseppe CACACE / AFP

209 millions de dollars pour quelque 440 clubs de football. La FIFA a redistribué les bénéfices de la Coupe du monde 2022. Elle a détaillé jeudi les sommes perçues par les clubs, qui se voient donc compensés à hauteur de presque 10’000 dollars USD pour chacun des jours qu’effectuent leurs joueurs dans la compétition.

L’équipe d’Argentine a donc généré près de 11 millions de dollars. Mais la fédération nationale ayant le plus bénéficié de cette Coupe du monde est l’Angleterre (37,7 millions), suivie de l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie.

Les 10 fédérations nationales ayant reçu les plus grandes parts de redistribution des bénéfices. FIFA.com

La Suisse a également reçu sa part. Représentant 1,57% du total alloué à l’UEFA, l’Association suisse de football (ASF) a pesé pour 2’496’699 dollars USD lors du Mondial. Les joueurs de Young Boys ont effectué un meilleur parcours que leurs rivaux helvétiques, et cela se ressent dans la somme octroyée (1’007’440 dollars). Servette a de son côté reçu le plus petit montant du pays (73’002 dollars).

Sept clubs en Suisse ont bénéficié de ce programme de la FIFA. FIFA.com

Ces clubs qui prennent la part du lion

Souvent en tête de classement lorsqu’il est question d’argent, Manchester City ne faillit pas à se retrouver une fois de plus au sommet de la hiérarchie. Le club anglais a reçu un peu plus de 4,5 millions de dollars pour le parcours de ses joueurs. Le FC Barcelone a touché à peine moins – cela se joue à 60’000 dollars près - tandis que le Bayern Munich, le Paris St-Germain et le Real Madrid complètent le top 5. À noter encore qu’un club de cinquième division a touché de l’argent. Il s’agit de Boreham Wood (National League), bénéficiaire grâce à Sorba Thomas.

Dans l’introduction des résultats de ce programme de redistribution du bénéfice, la FIFA précise: «Il n’est pas important de savoir si un joueur est entré sur le terrain lors de n’importe quel match; en d’autres termes, tous les joueurs de la même équipe finissent avec le même montant octroyé pour chaque jour.»

À l’avenir, le montant total devrait augmenter encore. Le président de la FIFA Gianni Infantino estime que «les sommes redistribuées aux clubs vont encore augmenter et passer de 209 millions de dollars USD pour les éditions 2018 et 2022 à 355 millions de dollars pour les tournois 2026 et 2030».

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement au ski alpin et à l'économie du sport. Plus d'infos

