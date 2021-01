Coronavirus – Près de 170’000 vaccinations en Suisse La Suisse a vacciné à ce jour 169’783 personnes. Elle a reçu jusqu’ici 459’000 doses de vaccins, selon les premiers chiffres de l’OFSP.

On en sait plus sur les vaccinations en Suisse. AFP

Pour la première fois, l’Office fédéral de la santé publique a publié ses chiffres sur la vaccination en Suisse. Des chiffres qui devraient paraître à l’avenir deux fois par semaine sur la base des données des cantons. L’OFSP indique ainsi vendredi avoir reçu 459’000 doses du vaccin de Pfizer et Moderna et avoir vacciné 169’783 personnes.

Le canton qui a réalisé le plus de vaccinations pour 100 habitants est celui de Bâle-Ville (5,54). Le canton le moins bon élève est la Thurgovie (1,07), juste derrière Berne (1,11). La moyenne suisse se monte à 1,97. Côté romand, ce taux de vaccination par 100 habitants est de 2,15 à Genève, 1,66 dans le canton de Vaud et 2,31 en Valais. Il s’élève à 1,57 sur Fribourg, 1,16 à Neuchâtel et 2,59 dans le Jura.

Dans l’Arc lémanique, Vaud a utilisé 13’392 doses (sur 40’500 doses reçues), Genève 10’819 (26’100 doses reçues) et le Valais 7975 (sur 20’975). Fribourg a vacciné 5039 fois (sur 16’350 doses livrées), Neuchâtel 2040 fois (12’000) et le Jura a réalisé 1906 vaccinations sur les 4725 doses de vaccin livrées.

Le nombre de doses livrées varie selon les cantons et le nombre d’habitants. Le canton qui a reçu le plus de doses est Zurich (65’675) devant Vaud et Berne (39’250). Le moins bien pourvu est le canton d’Appenzell Rhodes Intérieures (1375 doses) mais son taux de vaccination pour 100 habitants est le 2e plus élevé (5,10) juste derrière Bâle-Ville.

OFSP

Pour rappel, dans son point presse de jeudi, le conseiller fédéral Alain Berset avait souligné que les cantons devraient pouvoir disposer de 525 doses par jour pour 100’000 habitants, y compris le week-end. Cette capacité devrait être triplée en juin à 1500 doses par jour.

cht