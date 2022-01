Pandémie à Genève – Près de 15’000 personnes sont désormais en isolement

Omicron continue d’affoler les compteurs et de souffler dans les voiles de la pandémie. Ce nouveau variant du SARS-CoV-2 représente désormais 90% des infections à Genève, selon le Service du médecin cantonal (SMC). Qui apporte également quelques précisions sur son profil: les données actuelles tendent à montrer qu’Omicron échappe partiellement au vaccin.

«Sa virulence est équivalente ou moindre (moins de formes sévères) que le Delta, une transmissibilité beaucoup plus élevée et une période d’incubation plus courte.» Le SMC ajoute qu’avec le Delta, en moyenne, pour 100 personnes infectées, une doit être hospitalisée. «Si Omicron est quatre fois plus transmissible mais deux fois moins virulent, pour 400 cas positifs il y aurait deux personnes hospitalisées.» À l’échelle des chiffres actuels - environ 2000 cas par jour, l’impact hospitalier est donc non négligeable.