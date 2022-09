Opération propreté – Près de 1500 kilos de déchets repêchés dans la rade La 30e édition du Nettoyage du lac a fait remonter à la surface pneus, vélos et cartes de crédit. Chloé Dethurens

Des montagnes de canettes et de bouteilles de bière font partie des déchets remontés par les plongeurs. MAGALI GIRARDIN

Des sacs entiers remplis d’alu, de verre et de plastique, un cadre de vélo envahi par les crustacés, un caddie rouillé après son séjour dans l’eau. Plus de 1450 kilos de déchets ont été extraits du lac ce week-end à Genève. Samedi puis dimanche, des centaines de bénévoles ont sondé les profondeurs du Léman, arpenté les rochers et les rives afin de récolter les ordures abandonnées au fil des mois. Un bilan un peu moins lourd que l’an passé (où l’on avait ramassé plus de 1800 kilos de déchets), mais supérieur aux deux années précédentes.