Vaccination contre le Covid-19 – Près de 1500 effets indésirables dus aux deux vaccins

La fièvre (80 cas), la détresse respiratoire (39), les maux de tête (37) et la réactivation de zonas (34) sont les réactions déclarées le plus fréquemment dans les cas graves (photo d’archives). Keystone/Gian Ehrenzeller

Près de 1500 déclarations d’effets indésirables présumés de vaccins contre le Covid-19 ont été annoncées auprès de Swissmedic. Le profil d’effets secondaires observés reste inchangé.

Au total, 63,8% des déclarations rapportent des effets indésirables non graves, tandis que 36,2% d’entre elles évoquent des effets graves, détaille Swissmedic jeudi dans un communiqué.

La fièvre (80 cas), la détresse respiratoire (39), les maux de tête (37) et la réactivation de zonas (34) sont les réactions déclarées le plus fréquemment dans les cas graves. Swissmedic fait aussi état de frissons, hypersensibilité, de réactions anaphylactiques, de nausées, de courbatures, de malaise général et d’hypertension.

Âge moyen de 68,5 ans

L’âge moyen était de 68,5 ans pour les personnes victimes d’un effet indésirable grave. Soixante-quatre cas font état «de décès concomitant à la vaccination». La moyenne s’établit à 82 ans dans cette catégorie.

Au total, 706 déclarations concernaient le vaccin de Pfizer/BioNTech et 761 le vaccin de Moderna. «Elles ne modifient en rien le ratio bénéfice-risque positif des deux vaccins à ARNm utilisés», conclut Swissmedic.

Plus de deux millions de doses de vaccins ont été administrées en Suisse et près de 800’000 personnes ont déjà reçu deux doses.

