Les Automnales 2022 – Près de 143'000 visiteurs pour les Automnales à Genève Les Automnales ont largement attiré pendant dix jours à Genève. Près de 143’000 curieux ont pu se frotter à la vingtaine de rencontres parallèles lors d’une 13e édition.

Des témoignages de délégués pouvaient être écoutés au milieu de sacs de cette organisation. Evacuation, établissement de structures hospitalières, réunion de familles séparées, neutralité dans les conflits ou encore santé mentale, les nombreuses activités du CICR ont été abordées. Cette année, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) était invité d'honneur.

Des centaines d’exposants dans des dizaines d’activités auront accueilli les curieux. Parmi les animations, amateurs et professionnels de la gastronomie se sont affrontés lors du Cook’n’Show, avec notamment la présence de l'animatrice française Mercotte. Pour la première fois, un concours de pâtisserie et de chocolat était prévu.

Artistes et sportifs ont eux plutôt choisi le salon de l’art du mouvement. Après un premier week-end qui avait attiré plus de 60’000 personnes, comparable au record d'avant la pandémie, le second a lui rassemblé trois manifestations en parallèle.

Plus de 6300 chiens ont défilé devant les juges de 18 pays lors de l’Exposition canine internationale. Parmi eux, un Italien et un Croate ont été récompensés. Côté chats, l’Exposition féline internationale a couronné un persan.

Le Salon des thérapies naturelles a lui offert plus de 100 conférences et a été alimenté par 120 exposants. Les soins ont suscité un large intérêt, ont encore ajouté les organisateurs. La prochaine édition aura lieu du 10 au 19 novembre 2023.

