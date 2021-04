Covid-19 – Près de 100’000 Genevois ont reçu leur première dose Les autorités sanitaires ont fait le point sur la vaccination. Les deux doses ne sont plus nécessaires pour les personnes préalablement infectées par le virus. Aurélie Toninato

Le centre de vaccination de Palexpo a ouvert lundi. Il pourrait vacciner, au maximum de sa capacité, 4000 personnes par jour. Keystone



Le cap des 100’000 premières doses administrées a été franchi. «La vaccination avance de façon extrêmement performante, s’est réjouie la pharmacienne cantonale Nathalie Vernaz-Hegi lors du point de presse hebdomadaire des autorités sanitaires. Il y a beaucoup de vaccino-enthousiastes.» Le canton réalise au total environ 4000 injections par jour et totalise plus de 203’000 inscriptions à la vaccination.

Les rendez-vous sont délivrés à flux extrêmement tendu, rapporte la responsable, en raison des retards de livraison. «Certains sont ainsi attribués «last minute», soit trois à quatre jours avant, en fonction du nombre de doses reçu.» Un employeur est-il tenu de libérer son employé pour qu’il puisse se faire vacciner? Aglaé Tardin, médecin cantonale, répond qu’il n’est juridiquement pas tenu de le faire. «Mais nous en appelons au bon sens et à la bonne volonté de chacun.» Il est demandé de se présenter à l’heure à son rendez-vous, mais pas trop en avance afin de ne pas engorger les centres. Enfin, il est possible de contacter son centre pour demander à décaler l’heure ou le jour.

Nouvelles recommandations pour les «guéris»

La pharmacienne et la médecin cantonales reviennent également sur les nouvelles recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) annoncées mercredi, notamment à l’égard des personnes qui ont déjà contracté le Covid. On conseille désormais à celui qui a été infecté - contamination attestée par un résultat en laboratoire et non par un autotest – d’attendre six mois après l’infection avant de se faire vacciner (trois mois pour les personnes à risque). Le but de cet allongement est de donner le sérum au maximum de personnes qui en ont besoin, explique Aglaé Tardin. «On sait que ceux qui ont été préalablement infectés n’ont quasi aucun risque d’attraper le Covid dans les six mois qui suivent.»

Autre nouveauté: pour ces personnes guéries, une seule dose de sérum suffit. Mais le renoncement à la deuxième dose est volontaire, «chacun a le choix», souligne la médecin cantonale. Il n’est pas nécessaire de présenter le résultat de son test ou une attestation au centre de vaccination, «la parole suffit», ajoute Nathalie Vernaz-Hegi. Tout comme il n’est pas pertinent d’aller faire un test d’anticorps (sérologie). L’OFSP soutient que cela ne permet pas de déterminer la durée d’immunisation d’une personne après une infection confirmée.

Par défaut, les volontaires à la vaccination reçoivent deux rendez-vous directement. Que faire dans ces cas-là? La personne qui ne souhaite pas recevoir sa deuxième dose peut contacter le centre qui lui est assigné ou le signaler lors de son premier rendez-vous. Et si on a été infecté il y a quatre mois, mais qu’on souhaite tout de même une injection, est-ce possible? «C’est possible et ce n’est pas contre-indiqué, répond la pharmacienne cantonale. C’est la liberté de chacun.»

Pas de levée de quarantaine pour les voyageurs

Les deux responsables ont ensuite précisé les modalités de la levée de la quarantaine. Désormais, trois catégories sont exemptées de quarantaine durant six mois après avoir été en contact étroit avec une personne positive au Covid: ceux qui ont reçu les deux doses de sérum, ceux qui ont guéri du Covid et reçu une dose, et ceux qui ont été infectés durant les six derniers mois. Attention: cet assouplissement ne concerne pas les quarantaines liées à des voyages.

Ce point presse a encore été l’occasion de rappeler que toutes les classes d’âges - dès 18 ans - peuvent s’inscrire à la vaccination. Si on est âgé de moins de 45 ans, on ne recevra pas encore de rendez-vous mais on figurera sur la liste d’attente. C’est la règle du premier inscrit premier servi qui fait foi. La date d’ouverture à une nouvelle classe d’âge n’est pas encore établie. La hotline gratuite du canton répond à toute question ou demande d’aide à l’inscription.

Pas de cas de variant indien Afficher plus La situation épidémiologique reste relativement stable à Genève, «il n’y a pas de courbe exponentielle mais les chiffres restent à un haut niveau», résume Aglaé Tardin, médecin cantonale. On dénombre 200 hospitalisations pour Covid, dont 81 Covid aigus et 119 post-Covid. Le variant anglais représente désormais quasi le 100% des contaminations. On a détecté quelques cas de variants sud-africain et brésilien mais pas indien, indique la responsable.

