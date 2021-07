L’appel de la nature 1/6 – Prendre un «bain» de forêt vers l’Allondon On peut se balader autrement même à deux pas de la civilisation. L’exemple en suivant une expérience d’immersion contemplative proposée par Carine Roth. Marc Bretton

Sherwood, Brocéliande, forêt du Morois ou de Fangorn, des lieux propices à la légende. Une balade le long de l’Allondon pour rêver. Magali Girardin

Et pourquoi pas un bain de forêt? C’est la proposition choc adressée au soussigné par la responsable de la série. Elle l’envoie, pour le bien de son âme, suivre cette «expérience d’immersion contemplative à la rencontre des êtres de la forêt et de la nature». Et pourquoi pas? L’année fut éprouvante…

Et c’est ainsi qu’on se retrouve au Centre Nature du Vallon de l’Allondon par un beau dimanche après-midi, lent et chaud comme un chocolat, se baladant pour deux heures avec une vingtaine de personnes, bien que la balade soit officiellement limitée à douze, preuve que la forêt séduit toujours.