Genève, 2 janvier

«Les feux d’artifice reviennent mais leurs jours sont comptés» titrait la «Tribune de Genève» avec comme sous-titre de son article «Tradition polémique».

Je me suis amusé à lire les différents commentaires sur les réseaux et les journaux en ligne. Oui, il y a en effet une poignée de citoyens parfaitement opposés à ce genre de spectacle, qui selon eux, est démodé et n’intéresse personne.

Force est de constater que le 31 décembre à Genève, grâce à l’hôtel Fairmont, des milliers de Genevois ont pris du plaisir, oui vous avez bien entendu, pris du plaisir! Merci également à la Ville de Genève pour ses animations et pour avoir autorisé le cinq-étoiles à nous offrir ce beau spectacle.

Le 1er janvier, les télévisions du monde entier ont diffusé des images exceptionnelles de nombreuses capitales qui toutes ont organisé des feux d’artifice. Plus d’un million de spectateurs à Paris par exemple, nous prouve bien que le peuple souverain aime ce genre de manifestation.

La minorité bruyante a, elle, déjà tué les Fêtes de Genève et son feu d’artifice pour des motifs environnementaux entre autres et a tué la fan zone cet hiver pour des motifs politiques, ce qui n’a bien évidemment apporté aucune solution. Ils ont voulu boycotter le Mondial de football qui lui a battu et de loin des records d’audience au niveau suisse et international.

Et si, pour donner suite aux démarches du Conseil fédéral, le gaz de chauffage l’hiver prochain était importé du Qatar… la minorité bruyante refuserait-elle de se chauffer?

Gageons que nos autorités locales écoutent la majorité silencieuse qui elle, apprécie les fêtes populaires. Attention, à force de vouloir faire tout juste et d’être politiquement correct, nous ne dérangerons plus les voisins, les oiseaux, la nature, les électeurs et Calvin pourra dormir tranquille au cimetière des rois.

Genève mérite elle aussi d’avoir le droit de s’amuser de temps à autre. Car non, ce n’est pas un crime de s’amuser et de prendre du plaisir.

Frédéric Hohl, producteur

