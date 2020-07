Danse et performance – Prendre conscience de son corps avec le festival EnCorpsEnsemble Le Jardin botanique alpin de Meyrin accueille la première édition d’une manifestation essentiellement basée sur la performance et le mouvement. Clara Rigoli

Les enfants répètent leur prestation de vendredi dans le cadre privilégié du Jardin alpin de Meyrin. LAURENT GUIRAUD

«Un festival qui dédie sa direction artistique au corps, ça manque dans notre paysage culturel», lance d’entrée de jeu Pascal Villa Vieille, cocréateur d’EnCorpsEnsemble. Sa collègue Begoña Cuquejo, également instigatrice du projet, ne peut qu’acquiescer: «Depuis quelques années, j’organise un festival de ce genre en Espagne, je trouvais impératif d’importer cette idée en Suisse.» L’objectif est de mettre en avant la performance en plein air et les possibilités du corps humain. Très engagée, la chorégraphe espagnole explique: «La société a tendance à coincer le corps et à bloquer les personnes en les complexant. C’est notamment le cas pour les restrictions liées au genre. On veut participer à changer cette vision des choses.»