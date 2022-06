Image prétexte sur le thème des accidents de voiture, sorties de route, vitesse au volant. VQH

Grand-Saconnex, 16 juin

La justice est-elle trop laxiste avec les criminels de la route?

À propos de l’article de la «Tribune de Genève» du 15 juin intitulé «La conduite aberrante du prévenu explique le drame», son avocat espère que les juges renonceront à la détention (4 ans ferme demandés par la procureure) car il n’avait pas conscience de sa vitesse (163 km/h par forte pluie). Ben voyons!

Mardi dernier, alors que je venais de parquer ma voiture devant le centre sportif du Blanché, au Grand-Saconnex, un vrombissement m’a fait sursauter et j’ai vu passer une Porsche blanche en pleine accélération se dirigeant vers Le Grand-Saconnex. J’ai estimé sa vitesse à plus de 140 km/h sur ce tronçon limité à 50 devant la sortie du parking empruntée par des piétons, des cyclistes et bien sûr par des véhicules.

Si un drame était survenu, la défense de ce futur criminel aurait-elle tenu les mêmes propos que ci-dessus: «Mon client n’avait pas conscience de sa vitesse»?

Hallucinant! J’espère bien que le criminel qui a tué une mère de famille passera les quatre prochaines années derrière les barreaux. Mais ce qui m’inquiète, c’est de le croiser sur les routes à sa sortie de prison.

Ce type d’individus a d’ailleurs gravement blessé l’un de mes fils à vélo le 13 décembre 2015, percuté par un chauffard qui, probablement, n’avait pas conscience de sa vitesse.

Gilles Landry

