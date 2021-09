Spectacle humoristique – Premiers pas sur scène pour le Couleur 3 Comedy Club Né de la collaboration entre la station de radio et le théâtre Boulimie, ce festival verra se succéder sur les planches talents expérimentés et jeunes pousses de l’humour. Lucas Vuilleumier

Thomas Wiesel clôturera le festival. Sébastien Anex

On en a déjà, quelques comedy clubs. À Lausanne, on connaissait le Swiss Comedy Club, notamment passé par la cave du bar Le Bleu Lézard. Depuis un peu plus d’un an, c’est dans le quartier de la Cité que des humoristes se plantent devant micro et public, au Comedy Club 13, mis en place par le mythique bar Le XIIIe siècle. À Genève aussi, on blague dans de petites atmosphères feutrées et plutôt confidentielles, notamment grâce au magnifique travail du Caustic Comedy Club, qui fait venir de toute la francophonie des humoristes qui, doucement, confirment leur talent pour le stand-up. Il était donc évident que la station de radio qui fait un peu le liant entre tous ces jeunes gens à la verve facile s’y mette.