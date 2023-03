Assemblée UDC à Meyrin – Premiers heurts à la manifestation anti-UDC Une manifestation non autorisée a lieu ce samedi alors que les délégués de l’UDC Suisse se sont réunis à Meyrin. Antoine Grosjean Henri Neerman DÉVELOPPEMENT SUIT

DR

Tandis que les délégués de l’UDC Suisse tenaient leur assemblée ce samedi à Meyrin, leurs opposants se sont donné rendez-vous au parc des Cropettes pour dénoncer la politique du parti populiste. La manifestation n’ayant fait l’objet d’aucune demande d’autorisation, la police était présente en nombre dans le quartier.

L’appel à manifester a été lancé sur internet et sur les réseaux sociaux par l’alliance «Tout le monde déteste l’UDC» et a notamment été relayé par la Grève féministe et par le parti de gauche SolidaritéS.

Des affrontements ont éclaté

La manifestation s’est mise en marche vers 15 h 30. Plusieurs centaines de personnes y participent. Après s’être dirigé vers la gare, le cortège a bifurqué sur la rue du Fort-Barreau et a tenté de pénétrer dans le quartier des Grottes, mais les barrages de police l’en ont empêché.

Des affrontements ont rapidement eu lieu. Des canettes ont été jetées sur la police, qui a riposté avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Les manifestants se sont finalement repliés au parc des Cropettes. Là-bas, ils ont mis le feu à des conteneurs après y avoir jeté des masques, des cagoules, mais aussi des capuches. Le calme a fini par revenir alors qu’environ 300 personnes étaient encore présentes.

Développement suit.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos Henri Neerman est journaliste stagiaire à la rubrique locale de la Tribune de Genève depuis décembre 2022. Il est titulaire d'un Bachelor en géographie et environnement de l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.