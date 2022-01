Football – Première pour le Burkina Faso Les Étalons ont battu le Cap-Vert à la Coupe d’Afrique des nations et prennent la deuxième place de leur groupe derrière le Cameroun.

Hassane Bandé (à g.) a marqué le seul but de la rencontre. AFP

Le Burkina Faso a dominé jeudi le Cap-Vert (1-0) à Yaoundé (Cameroun) et ainsi décroché son premier succès dans la Coupe d’Afrique des nations (CAN). L’attaquant Hassane Bandé a inscrit le seul but de la rencontre à la 39e minute.

Le joueur de Neuchâtel Xamax, Dylan Tavares, était titulaire dans les rangs du Cap-Vert et il a été remplacé à la 69e minute par le coach Bubista.

Dans l’autre match du groupe A disputé plus tôt jeudi, également dans le stade d’Olembe à Yaoundé, le Cameroun a décroché sa qualification pour les huitièmes de finale en battant l’Éthiopie (4-1).

Au classement, le pays organisateur compte six points et l’Éthiopie aucun, alors que le Burkina Faso devance grâce à une meilleure attaque le Cap-Vert, qui possède comme les Étalons trois unités.

Lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules lundi, le Burkina Faso affrontera l’Éthiopie alors que le Cap-Vert sera opposé au Cameroun.

AFP

