Suisse – Première grève du climat depuis la pandémie de Covid-19 Des rassemblements de la grève du climat sont prévus dans 17 villes en Suisse vendredi. D’autres actions de désobéissance civile non-violente et de masse sont prévues par la suite.

En septembre 2019, une Grève du climat avait déjà eu lieu au niveau national. Ici à Berne (archives). KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, le mouvement de la grève du climat descend à nouveau dans les rues ce vendredi après-midi. Des rassemblements sont prévus dans 17 villes.

Les gens ont «un intérêt direct à avoir un avenir sur une planète habitable», ont déclaré les organisateurs dans un communiqué que. Ils regrettent que leur message n’ait pas été entendu.

Le mouvement se sent abandonné par les politiques. «Nous avons été insultés et ridiculisés par la droite, utilisés et trompés par les partis de gauche», ont avancé les organisateurs dans leur communiqué.

Les rassemblements ont lieu dans les villes de Berne, Fribourg, Zurich, Uster, Lucerne, Lausanne, Saint-Gall, Interlaken, Genève, Neuchâtel, Delémont, Schaffhouse, Altdorf, Bâle, Olten, Bienne et Winterthour.

D’autres actions suivront

Après les manifestations de vendredi, d’autres actions de désobéissance civile non-violente et de masse sont prévues. Les grévistes climatiques veulent ainsi «enfin être pris au sérieux».

Les différents mouvements climatiques tels que Collective Climate Justice, Extinction Rebellion, la Grève du climat et le Collectif BreakFree ont travaillé ensemble pour la première fois.

ATS/NXP