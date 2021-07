Tennis – Première finale WTA pour Clara Burel à Lausanne La Française (No 125) jouera la finale du tournoi WTA de Lausanne, après sa belle victoire 5-7 6-2 6-2 contre sa compatriote Caroline Garcia, tête de série No 5. Sport-Center

Une bise prompte à chasser les nombreux moineaux des rives du Léman, un set de retard, une blessure à la cheville... Rien de tout ça n'a réussi à arrêter la jeune Rennaise de 20 ans! La protégée du coach Thierry Champion, finaliste de l'Open d'Australie puis de l'US Open en 2018 chez les juniors, jouera ainsi sa première finale sur le grand circuit.

«J'ai du mal à y croire pour le moment. Je tremble encore un peu. Je suis juste super contente d'avoir gagné ce match. C'était une belle bataille et je suis très contente d'en être sortie vainqueur. La semaine a été compliquée, encore aujourd'hui avec le vent, mais c'est top! J'espère que ça ira pour mon pied. Je vais aller voir le kiné avant de disputer la finale dimanche.»

Burel a donc remporté la demi-finale franco-française au terme d'un match un peu décousu, notamment à cause de la Bise qui soufflait en rafale sur le court de Vidy. Cette partie a été émaillée de 11 doubles fautes et de 13 breaks. La Française affrontera en finale la gagnante de l'autre demi-finale, qui oppose la Slovène Tamara Zidansek (tête de série No 1) à la Belge Maryna Zanevska.

