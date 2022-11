Donation inédite à Genève – Première du nom, une niche à chien trône à l’entrée des HUG Les personnes qui viennent consulter ou visiter un proche peuvent désormais attacher leur canidé dans un abri réalisé par les menuisiers de l’hôpital. Joli geste. Thierry Mertenat

Timothée Monforte, ébéniste au sein de l’équipe maintenance des HUG, à côté de la niche dont il est le réalisateur. Cet abri accueille les canidés jour et nuit à l’entrée de l’hôpital. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Un communiqué de presse comme on aimerait en recevoir tous les jours. Généreux, positif et totalement inédit dans son libellé. Il annonce quoi? «Un cadeau qui a du flair». Ce sont les Hôpitaux universitaires de Genève qui l’envoient. On écarte le canular avant de se porter au contact du cadeau en question.