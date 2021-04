Aménagement du PAV – Première démolition dans le secteur de la Praille D’anciens entrepôts sont démontés à la rue Boissonnas. Mais la reconstruction n’est pas pour demain. Christian Bernet

D’anciens entrepôts en cours de démolition entre la route des Jeunes et la rue Boissonnas, avec leur toiture en sheds , supportée par des poutres courbées. LUCIEN FORTUNATI

Tiens, il semble que cela bouge dans le secteur de la Praille. Une entreprise de démolition s’affaire entre la route des Jeunes et la rue Boissonnas, à l’arrière du bâtiment de Sicli. Elle est en train de démonter de grands entrepôts, reconnaissables au loin par leur toiture en sheds, ou autrement dit en dents de scie.

Est-ce le début de la renaissance du quartier? Pas tout à fait. Son propriétaire, la caisse de pension des fonctionnaires de l’État (CPEG), a décidé de raser le bâtiment car il n’est plus utilisable. «Il présente des faiblesses structurelles au point qu’il ne supporterait plus une grosse couche de neige, explique John Lateo, directeur immobilier. Par ailleurs, les plaques en Eternit, qui contiennent de l’amiante, sont bien fatiguées. Nous avons jugé préférable de démolir le bâtiment, qui n’est d’ailleurs plus loué.»