Ski alpin – Première course de Saint-Moritz annulée Le super-G prévu ce samedi n’aura pas lieu à cause des fortes chutes de neige qui touche les Grisons depuis vendredi. Pour l’instant, la course de dimanche est maintenue. Ugo Curty Saint-Moritz

Difficile de reconnaître Lara Gut-Behrami, Rahel Kopp et Michelle Gisin (de gauche à droite) sous les flocons. Les trois skieuses arrivaient vendredi au point presse de Swiss-Ski. KEYSTONE/Alexandra Wey

Le suspense n’a pas duré samedi à Saint-Moritz. Les organisateurs ont annulé la première course au programme avant même le lever du jour. Le super-G, qui devait partir à 11h30, n’aura pas lieu «à cause des importantes chutes de neige et d’un vent violent». La décision est tombée cinq heures avant le départ. Pour l’instant, la deuxième compétition est maintenue dimanche, malgré le fait que les conditions météorologiques ne s’annoncent pas meilleures ces prochaines heures en Haute-Engadine.

Contacté vendredi soir, le comité d’organisation avait affirmé qu’en cas d’annulation la compétition «ne serait probablement pas reportée à ce lundi».

En Coupe du monde, les spécialistes de vitesse sont au chômage technique depuis l’unique épreuve organisée à La Thuile (Italie) fin février. La pandémie avait raccourci la fin de la saison dernière. La Suissesse Corinne Suter devra défendre les deux globes de la descente et du super-G.