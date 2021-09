Diplomatie – Première conversation en sept mois entre Joe Biden et Xi Jinping Il s’agit du premier entretien téléphonique entre les deux dirigeants depuis février, lorsque Joe Biden venait alors de succéder à Donald Trump.

Les relations entre Washington et Pékin sont passées par un moment difficile sous Donald Trump. AFP

Le président américain Joe Biden s’est entretenu jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping pour la première fois en sept mois, pour tenter de faire en sorte que la «concurrence» entre leurs deux pays ne se transforme pas en «conflit», a indiqué la Maison-Blanche.

Pendant l’entretien, Joe Biden a fait passer le message selon lequel les États-Unis voulaient s’assurer «que la dynamique reste concurrentielle et que nous n’ayons pas de situation à l’avenir où nous allons vers un conflit imprévu», a dit un haut responsable de l’administration américaine à des journalistes.

Il s’agit du premier entretien téléphonique entre les deux dirigeants depuis février. Joe Biden venait alors de succéder depuis peu à Donald Trump, et avait passé deux heures au téléphone avec le président chinois. Les relations entre Washington et Pékin sont passées par un moment difficile sous Donald Trump, qui avait lancé une guerre commerciale entre les deux premières puissances mondiales.

Impasse diplomatique intenable

Tout en défendant le multilatéralisme et en appelant à la fin de la politique de «l’Amérique d’abord» de l’ex-président républicain, l’administration Biden a maintenu les tarifs douaniers et reste dure sur d’autres points de contentieux de la relation avec Pékin. Mais selon la Maison-Blanche, l’impasse diplomatique est intenable et potentiellement dangereuse.

«Nous sommes pour une concurrence acharnée mais nous ne voulons pas que cette concurrence dégénère en conflit», a dit le haut responsable sous couvert d’anonymat. Le but de la conversation téléphonique était de mettre en place des garde-fous afin que la relation soit «gérée de manière responsable», pour «que l’on atteigne vraiment une situation stable entre les États-Unis et la Chine», a-t-il ajouté.

AFP

