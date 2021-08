Carnet noir - Premier Stone à ne plus rouler, Charlie Watts est mort

Hommage – Premier Stone à ne plus rouler, Charlie Watts est mort Membre historique du plus célèbre groupe de rock’n’roll, le batteur avait 80 ans. Prouvant que nul, pas même un Rolling Stone, n’est éternel, sa disparition marque la fin d’une épopée. Et d’une époque. Francois Barras

Charlie Watts (1941-2021) a tenu les fûts des Rolling Stones durant 58 ans. Ce fou de jazz et de big bands gardait la tête froide et le regard amusé devant les records de foule de son groupe. «Les bateaux sur la mer étaient jolis à voir», dira-t-il après avoir joué devant un million de personnes, sur la plage de Copacabana en 2006. keystone-sda.ch

Il était le plus effacé des Rolling Stones, le plus secret et à coup sûr le moins défoncé, à l’époque lointaine où le groupe se défonçait encore. Le plus solide musicalement, en tout cas: le batteur! Il était, en fait, le moins Stone des Stones, avec son look de dandy, sa cravate toujours bien droite, ses allures et de gentleman-farmer et son ironie toute british, présente dès les premiers signes du succès vis-à-vis la vanité absurde du rock business.

Tout cela ne l’a pas sauvé de la Faucheuse, venue le chercher en premier parmi ses camarades, mardi dans un hôpital de Londres, à l’âge de 80 ans. «Il est décédé paisiblement», a dit sa famille. Charlie Watts, membre sa vie durant du plus grand groupe de rock’n’roll du monde, était décidément un héros très discret.