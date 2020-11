Énergie nucléaire – Premier réacteur nucléaire 100% chinois La Chine a lancé vendredi son premier réacteur nucléaire produit localement, une étape significative dans sa volonté d’indépendance vis-à-vis de la technologie occidentale.

La Chine a pour objectif de réduire sa dépendance à la technologie occidentale et d’être neutre en émissions de carbone d’ici 2060. Photo d’illustration/AFP

Le Hualong One, premier réacteur nucléaire produit en Chine, a été connecté vendredi au réseau électrique national. Il peut produire quelque 10 milliards de KW/H d’électricité chaque année et réduire de 8,16 millions de tonnes les émissions de carbone, selon la Corporation nationale chinoise du nucléaire (CNNC).

La Chine brise ainsi «le monopole de la technologie étrangère en matière de nucléaire», s’est félicitée la CNNC dans un communiqué.

Les centrales nucléaires chinoises n’ont fourni que 5% des besoins électriques du pays en 2019, selon l’Administration nationale de l’énergie, mais cette part devrait augmenter avec l’objectif de la Chine d’être neutre en émissions de carbone d’ici 2060.

Objectif central

La réduction de la dépendance à la technologie occidentale dans les secteurs stratégiques, comme le nucléaire, est un objectif central de la stratégie chinoise définie dans le plan «Made in China 2025».

Des milliards de dollars d’aide publique ont été versés aux entreprises chinoises pour atteindre cet objectif, une politique qui irrite les partenaires commerciaux de la Chine et a déclenché une guerre commerciale avec les États-Unis.

Les travaux pour mettre au point Hualong One ont démarré en 2015 et six autres réacteurs sont actuellement en chantier, en Chine et à l’étranger, a précisé la CNNC.

la Chine dispose de 47 centrales nucléaires d’une capacité totale de 48,75 millions de KW, au troisième rang derrière les États-Unis et la France.

ATS/NXP