Violation du secret de fonction – Premier pas vers la levée de l’immunité de Roger Köppel La commission du National a approuvé mercredi la levée de l’immunité parlementaire du conseiller national Roger Köppel (UDC/ZH).

Roger Köppel, membre de la commission de politique extérieure, se serait appuyé sur une note d’information confidentielle du DFAE. (Photo d’illustration) KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le conseiller national Roger Köppel (UDC/ZH) devrait perdre son immunité parlementaire. La commission de l’immunité du National a donné son feu vert mercredi. Le Zurichois est soupçonné de violation du secret de fonction.

À la fin mars, le Zurichois avait rapporté une perquisition de la filiale moscovite de l’horloger suisse Audemars Piguet. Des montres suisses de luxe auraient été confisquées par le Kremlin. Selon le Blick, Roger Köppel, membre de la commission de politique extérieure, se serait appuyé sur une note d’information confidentielle du DFAE.

Longue discussion

«Il y a eu une longue discussion au sein de la commission», a indiqué Pierre-André Page (UDC/FR), vice-président de la commission, devant les médias. La question se pose de savoir si Roger Köppel a agi dans sa fonction de journaliste en divulguant le document en question, ou en qualité de politicien.

Pour répondre à cette question et faire toute la transparence, il faut que l’immunité de Roger Köppel soit levée. La commission a pris sa décision par 5 voix contre 3 et 1 abstention. Surtout que la commission de politique extérieure a elle-même porté plainte, a rappelé la présidente de la commission Aline Trede (Vert-e-s/BE).

Investigations à venir

Pour que le Ministère public de la Confédération (MPC) puisse entamer des investigations, les commissions des deux chambres doivent approuver la levée de l’immunité parlementaire. La commission des institutions du Conseil des États pourrait se prononcer cet été.

Roger Köppel avait annoncé il y a un mois renoncer volontairement à son immunité. Le conseiller national bénéficie de la présomption d’innocence.

Pas Molina

À la demande du ministère public zurichois, la commission a également évalué la possibilité de lever l’immunité du conseiller national Fabian Molina. Le socialiste de 31 ans et ancien président de la Jeunesse socialiste suisse (JS) avait participé en février à une contre-manifestation non autorisée dans le centre-ville de Zurich, à l’occasion d’une manifestation organisée par des antivax, et contre l’extrême droite.

Suite à cela, Fabian Molina a été dénoncé par des opposants aux mesures sanitaires. Ils reprochent au politicien d’avoir violé la loi en participant à une manifestation non autorisée et d’avoir enfreint l’interdiction de se masquer le visage.

Par 6 voix contre 2 et 1 abstention, la commission n’est pas entrée en matière dans ce cas. La participation à la manifestation n’est pas liée au mandat du conseiller national, a expliqué Aline Trede.

La commission des affaires juridiques du Conseil des États doit encore se prononcer. Là aussi, une poursuite pénale ne pourra être ouverte qu’ensuite.

ATS

