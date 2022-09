Collecte de déchets – Premier nettoyage citoyen du vallon de l’Aire En collaboration avec les EPI, quatre communes appellent les habitants à participer à ce grand ramassage collectif. Caroline Zumbach

Le vallon de l’Aire sera entièrement nettoyé mercredi. LUCIEN FORTUNATI

C’est désormais un des plus beaux paysages du canton. Situé entre Certoux et Lancy, et renaturé en plusieurs étapes successives depuis 2002, le vallon de l’Aire attire promeneurs et pique-niqueurs tout au long de l’année. Malheureusement, victime de son succès, la zone a également vu apparaître de nombreux déchets, abandonnés par certains visiteurs peu regardants.