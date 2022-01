Ville de Genève – Premier crédit voté en vue de la piétonnisation de Rive Le Conseil municipal a validé une enveloppe de 2,7 millions de francs. L’ouverture du chantier est espérée pour la fin de l’année. Théo Allegrezza

Le PLR et le MCG s’opposent toujours au projet de piétonisation. DR

C’est un premier acte concret. Mercredi soir, le Conseil municipal de la Ville de Genève a accepté un crédit de 2,7 millions de francs destiné à lancer des études pour réaménager le centre-ville. Ce vote fait suite à l’adoption, en novembre dernier, de l’initiative de piétonnisation de la gauche. Mais, cette fois-ci, des voix UDC sont venues s’ajouter à celles du Centre (ex-PDC) et de la majorité PS-Verts-EàG. Résultat: 42 oui, 18 non et 5 abstentions.