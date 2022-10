Futurs logements au PAV – Premier coup de pioche pour le mégaprojet Quai Vernets Les promoteurs insistent sur l’engagement durable et social de l’ensemble, passablement critiqué dans sa genèse pour sa densité. Le chantier durera cinq ans. Cathy Macherel

Grues et engins sont déjà actifs depuis des semaines sur le site des Vernets. Le chantier engagera quelque 300 entreprises et 600 ouvriers. CATHY MACHEREL

Les grues et les trax s’activent depuis de nombreuses semaines sur le site de l’ancienne caserne des Vernets, donnant au lieu un petit air de champ de bataille. Mais, en ce qui concerne les officialités, c’est ce mardi 11 octobre que le premier coup de pioche a été donné. Leurs outils en main, les promoteurs et les représentants des autorités – Frédérique Perler pour la Ville, Serge dal Busco pour le Canton – sont venus rappeler ambitions et attentes autour du projet Quai Vernets.