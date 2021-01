Corée du Nord – Premier congrès du Parti des travailleurs depuis 5 ans Kim Jong-un doit présenter un plan destiné à dynamiser l’économie de la Corée du Nord lors de ce congrès, qui n’est que le huitième de l’histoire.

Les relations avec les États-Unis sont dans l’impasse depuis que les pourparlers, lancés par le président américain sortant Donald Trump et Kim Jong-un, sont au point mort. AFP

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ouvert mardi un congrès exceptionnel du Parti des travailleurs, au pouvoir, censé présenter un plan destiné à dynamiser l’économie, a annoncé l’agence officielle. Le congrès est le premier en cinq ans et seulement le huitième de l’histoire de la Corée du Nord.

Il est organisé deux semaines avant l’entrée en fonction du président américain élu, Joe Biden. Les relations avec les États-Unis sont dans l’impasse depuis que les pourparlers, lancés par le président américain sortant Donald Trump et Kim Jong-un, sont au point mort. Le pays est également soumis à une pression financière intense, la pandémie de coronavirus et les inondations de l’été ayant encore mis son économie chancelante à rude épreuve.

«Le 8e congrès du Parti des travailleurs de Corée (WPK) s’est ouvert à Pyongyang», a annoncé l’agence officielle nord-coréenne KCNA, reçue à Séoul. «Le guide suprême a passé en revue les succès brillants obtenus par notre Parti et notre peuple», a ajouté l’agence officielle. «Il a également analysé les erreurs apparues dans les efforts mis en œuvre pour appliquer la stratégie quinquennale», a-t-elle ajouté.

Le plan précédent discrètement abandonné

Le pays souffre d’une mauvaise gestion chronique de son économie et le plan précédent a été discrètement abandonné au début de l’année. En août, une session plénière du Parti des travailleurs avait reconnu que «les objectifs visant à améliorer l’économie nationale ont été sérieusement retardés».

La Corée du Nord a également été durement frappée par les sanctions internationales destinées à contraindre Pyongyang à renoncer à ses programmes nucléaires et balistiques qui ont connu une avancée rapide sous la direction de Kim Jong-un. En octobre, le dirigeant nord-coréen avait ordonné une campagne nationale de 80 jours afin de stimuler l’économie en difficulté, avant le congrès de janvier.

Des campagnes de mobilisation de masse, demandant aux Nord-Coréens d’effectuer des heures supplémentaires et de s’acquitter de nouvelles tâches, sont monnaie courante en Corée du Nord à l’approche des grands événements. Le 7e congrès organisé en 2016, lors duquel un nouveau plan quinquennal avait été annoncé, avait été précédé d’une campagne de mobilisation de masse de 200 jours.

En tenant ce congrès avant l’investiture de Joe Biden, le dirigeant nord-coréen «pourrait vouloir anticiper plutôt que de réagir aux décisions de l’administration Biden», estime Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul. Entre insultes et poignées de mains, Kim Jong-un et Donald Trump ont eu leurs hauts et leurs bas. Mais ce dernier n’a jamais inspiré à la Corée du Nord la haine qu’elle voue à Joe Biden, un «chien enragé» qu’il faudrait «battre à mort». De son côté, le président élu a qualifié Kim Jong-un de «voyou».

AFP