Football – Covid-19: un premier cas positif en Super League Un joueur du FC Lugano a été déclaré positif au Covid-19. Aujourd'hui guéris, deux autres de ses coéquipiers avaient été préalablement infectés par le coronavirus. Nicolas Jacquier

Photo d’illustration KEYSTONE

Alors que le FC Lugano doit supposément reprendre les entraînements collectifs à partir du 25 mai, les dirigeants du Cornaredo ont soumis l’ensemble des joueurs ainsi que tout le staff technique et administratif à des tests pour savoir si une ou plusieurs personnes étaient positives au Covid-19. Ces mesures ont été effectuées alors même que le protocole de reprise de la Swiss Football League n'imposent pas ces recommandations.

Sur la base de ces examens effectués en collaboration avec les Dr. Peter Jenoure et Marco Marano (médecin du club), il s’avère qu’un joueur – le club ne dévoile pas son identité - a été déclaré positif au coronavirus. Il devra observer dix jours d’isolement, a été déclaré asymptomatique et se «sent bien» selon les termes du communiqué que le club tessinois a publié sur son site.

Par ailleurs, un deuxième joueur, demeuré en contact étroit avec le premier, devra lui aussi observer une quarantaine. Les deux joueurs en question n’ont pas respecté les consignes établies par leur employeur, lesquelles interdisaient explicitement des rapprochements étroits et prolongés.

Pour ce qui est des tests sérologiques, deux autres joueurs ainsi qu’un employé de l’administration se sont révélés positifs. Cela signifie qu’ils ont contracté le virus au cours des dernières semaines et qu’ils sont maintenant guéris. À titre préventif, l'un des deux joueurs a déjà subi des tests médicaux approfondis qui ont permis de vérifier son aptitude à s'entraîner régulièrement. Le second subira les mêmes tests ce lundi.

A quelques jours d’un vote crucial pour la reprise du championnat (les clubs devront se prononcer le 29 mai), ces premiers cas avérés de Covid-19 dans le football professionnel en Suisse pourraient grandement influencer les résultats du vote. Les adversaires de la reprise de la saison ne manqueront sans doute pas d’exploiter.