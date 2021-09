Football – Premier but de Messi pour le PSG, Liverpool écrase Porto L’Argentin a inscrit le deuxième but des parisiens contre Manchester City en Ligue des champions. Dans leur groupe, les Reds sont devant.

Mbappé et Neymar félicitent Messi après son but. AFP

Le Paris SG, avec le premier but de Lionel Messi, a battu Manchester City (2-0), mardi en Ligue des champions, une victoire au forceps fondatrice pour une équipe qui commence à se trouver.

De la solidarité, du spectacle et de l’efficacité: le PSG a réussi une performance à la hauteur de ses énormes ambitions, au cours d’une soirée presque historique.

A la 74e minute, la «Pulga» a écrit un nouveau chapitre de sa légende, en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs pour le 2-0, Idrissa Gueye (8e) a<ant ouvert la marque.

Tout était beau: sa frappe chirurgicale, la talonnade de Kylian Mbappé pour le servir, et la réaction du public, qui a acclamé son nom, comme aux grandes heures de l’Argentin au FC Barcelone.

Les grands joueurs ont répondu présent lors de ce grand match, où chaque équipe a brillé dans son style: le PSG dans le jeu de contre, et Manchester City avec sa possession et son pressing.

Et si Bruges était la surprise de ce «groupe de la mort»? Après avoir arraché un nul 1-1 contre Messi and Co mi-septembre, les Belges sont allés s’imposer avec autorité 2-1 mardi à Leipzig.

Avec cette victoire, les champions de Belgique sont deuxièmes de leur poule après la 2e journée de Ligue des champions, avec quatre points comme le PSG, leader à la différence de buts.

Un nouveau but de Christopher Nkunku (1-0, 5e), déjà auteur d’un triplé lors du premier match à Manchester City (défaite 6-3), n’a pas suffi au RB pour se sortir des griffes du FC Bruges. Le capitaine Hans Vanaken (1-1, 22e) et Mats Rits (2-1, 41e) ont donné aux leurs une victoire amplement méritée.

Milan encore battu

Dans le groupe B, Milan a perdu son deuxième match, cette fois à domicile contre l’Atlético Madrid. Leao avait ouvert la marque pour les hôtes à la 20e minute.

Mais en fin de rencontre, Antoine Griezmann s’est rappelé au bon souvenir des Madrilènes en marquant son premier but depuis son retour de Barcelone (84e). Et c’est un autre ancien du Barça, Luis Suarez, qui a scellé le score sur penalty, à la 97e minute de jeu.

Dans ce groupe, Liverpool, actuel leader de la Premier League, n’a pas eu à forcer son talent pour humilier (5-1) le FC Porto au stade du Dragon.

Dès la première période, Mohamed Salah (18e) puis Sadio Mané (45e) ont mis les «Reds» sur la voie d’une victoire tranquille. Salah s’est ensuite offert un doublé au retour des vestiaires (60e), tout comme Firmino (77e, 81e). Entretemps, Mehdi Taremi avait réduit le score (74e).

Fort de ce succès, Liverpool garde sa place de leader du groupe B avec six points, à deux longueurs de l’Atlético Madrid.

