Dérapages en milieu scolaire – Préjugés, complotisme… Mais que fait l’école? L’Instruction publique est mise sous pression pour qu’elle s’engage davantage contre les faits et propos discriminatoires commis dans le périmètre scolaire. Cathy Macherel

Faut-il introduire des cours pérennes pour lutter contre les discriminations? GETTY IMAGES

Le Département genevois de l’instruction publique (DIP) l’a annoncé à sa conférence de presse de rentrée, le 24 août: il lancera cet automne une grande enquête auprès de 3000 élèves et 500 professionnels afin d’évaluer l’étendue et la nature des discriminations qui peuvent se manifester dans le périmètre scolaire. Exemple de questions qui seront posées aux élèves: «Est-ce qu’il t’arrive d’être moins bien traité que les autres à l’école?» «Quand cela t’arrive, est-ce en raison de ta couleur de peau, de ta religion ou les choses auxquelles tu crois, de caractéristiques physiques, d’une maladie ou d’un handicap, de ton orientation sexuelle, de la façon dont tu t’habilles», etc. «Et quand cela t’arrive, est-ce que cela vient d’un élève ou d’un groupe d’élèves, d’un adulte de l’école?» Les résultats devraient être connus au printemps prochain.