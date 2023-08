Précarité menstruelle – Protections bientôt en libre-service dans les écoles nyonnaises La Municipalité va investir dans l’installation de distributeurs, mais aussi pour organiser des actions de sensibilisation. Raphaël Ebinger

Des distributeurs de protections menstruelles seront posés, comme l’a fait le Canton dans plusieurs sites scolaires. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Des distributeurs de serviettes et de tampons hygiéniques seront installés dans les écoles de Nyon. La Municipalité répond favorablement à un postulat de la socialiste Chloé Besse qui demandait des mesures pour lutter contre la précarité menstruelle. Après le gymnase, qui en est doté grâce à un projet pilote du Canton, ce sont les collèges du Rocher, du Cossy et de la Redoute qui sont concernés. En tout, 36 automates seront posés dans les WC et les vestiaires.

«Ces produits sont relativement chers, rappelle Stéphanie Schmutz, municipale nyonnaise de la Cohésion sociale. Les tests menés ces derniers mois dans les écoles où des distributeurs ont été installés ont démontré des effets positifs.» Le bilan tiré par le Canton des 52 sites scolaires équipés est éloquent: trois quarts des élèves menstruées se sont déjà retrouvées en manque de protections périodiques à l’école. Et 5% disent avoir des difficultés financières à s’en acheter. Il avait aussi été relevé une autre statistique: 9% des gymnasiennes et 20% des élèves d’écoles professionnelles ont déjà dû choisir, faute d’argent, entre l’achat de protections ou d’un autre bien de première nécessité.

«C’est encore un sujet tabou notamment auprès des garçons et dans certaines communautés.» Stéphanie Schmutz, municipale de la Cohésion sociale

La Ville de Nyon entend donc s’engager pour apporter des solutions à cette population précarisée. Elle va investir quelque 24’000 francs dans l’achat du matériel, et encore 15’000 francs par année pour financer des animations. «C’est encore un sujet tabou notamment auprès des garçons et dans certaines communautés», relève Stéphanie Schmutz. Une stratégie pédagogique sera élaborée. Des actions seront menées par des partenaires tels que Profa.

Une deuxième étape est déjà dans les tiroirs. La Municipalité a l’intention ensuite d’installer des distributeurs dans les musées, bibliothèques, théâtres, école de musique et locaux de quartier.

