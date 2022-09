Le livre s’appelle «Impunité» et il est accablant. L’auteure est une journaliste de 55 ans qui travaillait il y a trente ans à TF1 pour Patrick Poivre d’Arvor, petite main qui rédigeait ses lancements au journal de 20 heures. Hélène Devynck est une des 23 femmes qui, l’an dernier, par solidarité avec la première plaignante à visage découvert, ont dénoncé auprès de la police des viols ou des violences sexuelles de la part de PPDA. Tous les cas ont été classés, 21 en raison de la prescription, les deux autres pour «faits insuffisamment caractérisés». En retour, PPDA a déposé une plainte pour diffamation contre seize d’entre elles.

Face à cette situation où la justice – pour l’instant du moins – est impuissante, Hélène Devynck a pris le parti de raconter. Leur petite troupe de 23 femmes s’est étoffée, elles sont en réalité 60 à témoigner dans le livre et, depuis qu’elle a cessé de le rédiger, une trentaine d’autres se sont annoncées. Oui, vous comptez bien: 90 femmes à ce jour se disent victimes de PPDA pour des faits qui s’étagent entre 1981 et 2016. Et les signalements à la police continuent.

«Comment un homme peut-il abuser de manière aussi fruste et brutale de dizaines, peut-être de centaines de femmes, sur son lieu de travail ou ailleurs, sans jamais être inquiété? La réponse est simple: le pouvoir.»

Le schéma de base est comiquement répétitif, c’est le «coup du plateau». PPDA invite une jeune femme, journaliste, romancière ou simple admiratrice, à venir assister au téléjournal sur le plateau. Après l’édition, tandis que la rédaction se vide, les assistantes conduisent la personne dans le bureau où elle attend près d’une demi-heure qu’il arrive. Là, il sert un verre, échange quelques mots et, soudain, sans aucun préalable de séduction, il empoigne la victime pour la contraindre à une fellation ou un rapport sexuel. Parfois, elle peut s’enfuir, si elle trouve les bonnes menaces, sinon, elle subit. Cela dure peu de temps, deux, trois minutes tout au plus, c’est un éjaculateur rapide.

Mais tout l’intérêt du livre est de poser la question de l’impunité. Comment un homme peut-il abuser de manière aussi fruste et brutale de dizaines, peut-être de centaines de femmes, sur son lieu de travail ou ailleurs, sans jamais être inquiété? La réponse est simple: le pouvoir.

«C’est bien connu, il est comme ça»

Hélène Devynck le démontre: si une femme parle, à l’époque du moins, sa carrière est finie, brisée, c’est elle qu’on dégage et discrédite. «Avoir été violée par un supérieur hiérarchique n’entrave pas une carrière, à une seule condition: que ça ne se sache pas», constate-t-elle froidement. D’ailleurs, celles qui parlent ne récoltent que des éclats de rire: «Mais oui, c’est bien connu, il est comme ça.» Et ça s’arrête là.

#MeToo, bien sûr, a changé quelque chose, mais les mécanismes d’impunité restent présents. PPDA n’a plus grand-chose aujourd’hui de l’homme puissant qu’il était autrefois. Pourtant, des femmes qui ont subi des viols non prescrits ont contacté Hélène Devynck, mais refusent de porter plainte. Elles craignent pour leur honneur, pour leur couple et pour les coups en retour si elles n’arrivent pas à prouver…

Il faut lire «Impunité» (Éd. du Seuil), vous les comprendrez mieux.

Alain Rebetez Afficher plus Correspondant à Paris. YVAIN GENEVAY

