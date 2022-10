Avec une inflation de plus de 3%, une augmentation moyenne des primes d’assurance maladie de l’ordre de 6,6% et des prix de l’électricité de presque 30%, notre pays connaît un renchérissement du coût de la vie jamais vu depuis presque trente ans. Certes, si grâce à la force du franc, il est moins exposé que ses voisins européens, il n’en demeure pas moins que pour une partie importante de la population, la situation devient de plus en plus intenable.

Ainsi, lors de la dernière session parlementaire des Chambres fédérales, Le Centre s’est battu pour obtenir des résultats concrets à destination des catégories les plus exposées au renchérissement des prix.

Dans le cadre d’un compromis négocié, nous avons proposé et obtenu une compensation intégrale des rentes AVS et de l’AI au niveau de l’inflation. Ainsi, dès le 1er janvier 2023, grâce au Centre, les retraités de notre pays qui ne peuvent compter parfois que sur l’AVS, verront leur pouvoir d’achat maintenu. Afin de pérenniser la mesure au-delà de l’année 2023, il est prévu que l’adaptation soit régulière en cas de renchérissement des prix supérieur de 2% par an.

En parallèle, nous continuons à faire du pouvoir d’achat des familles une priorité. Au Conseil national, nous avons soutenu une proposition visant à augmenter de 30% la part de la Confédération à la réduction individuelle des primes dans le but d’augmenter les subsides d’assurance maladie.

Cette mesure conjoncturelle doit permettre aux ménages modestes de limiter les conséquences financières de l’augmentation des primes sur leur budget. Si la proposition va être encore affinée ces prochaines semaines au Conseil des États, elle a de bonne chance d’aboutir car la volonté politique est forte d’aller de l’avant.

À ces mesures conjoncturelles doivent s’ajouter des mesures plus structurelles. À commencer par la fiscalité. Ainsi, pour les familles de la classe moyenne, il est maintenant impératif de relever la déduction des primes d’assurance maladie de l’impôt fédéral direct. Un projet du Conseil fédéral est en cours d’examen au parlement, il est temps d’aboutir rapidement.

Enfin, nous ne parviendrons à limiter la croissance des primes que si nous agissons directement sur les coûts de la santé. Alors que de nombreuses études ont démontré qu’il est possible d’économiser 6 milliards de francs par an, soit 20% des coûts, sans perdre en qualité des prestations de soin, les autres partis du parlement continuent à s’y opposer. Ils ont ainsi rejeté notre initiative pour un «frein aux coûts de la santé» en juin dernier sans lui opposer de solutions réellement crédibles, laissant ainsi filer les coûts de la santé.

Sur tous ces sujets, alors que le Conseil fédéral s’est souvent défaussé de ses responsabilités, Le Centre continuera à prendre les siennes. Dans les temps troublés que nous traversons, mon parti restera pleinement mobilisé ces prochains mois pour continuer à répondre de manière efficace et ciblée au défi du pouvoir d’achat des familles et de la classe moyenne. L’impératif de cohésion du pays nous y oblige.

Vincent Maitre Afficher plus Geneve, le 24 novembre 2019. Vincent Maitre, lors des votations de ce jour. © Magali Girardin. Magali Girardin

