Référendum en Russie – Poutine veut remettre ses compteurs présidentiels à zéro Le chef du Kremlin devrait obtenir le droit de rester au pouvoir encore douze ans. Il compte sur les amendements sociétaux de sa réforme pour convaincre les électeurs. Benjamin Quénelle Moscou

Vladimir Poutine durant le défilé militaire marquant le 75 e anniversaire de la défaite de l’Allemagne nazie, le 24 juin à Moscou, la veille du début du vote sur le référendum constitutionnel. EPA/SERGEY PYATAKOV/POOL MANDATORY CREDIT: HOST PHOTO AGENCY

Le vote pour la réforme de la Constitution voulue par Vladimir Poutine a commencé hier dans la plus grande tradition post-soviétique. Les bureaux de vote regorgent de bonnes surprises pour booster l’enthousiasme des électeurs – et le vote en faveur du chef du Kremlin. Ambiance de kermesse assurée: guirlandes et ballons, stands de sandwichs et gâteaux, loterie et cadeaux. Mais, formellement, le scrutin se fait dans les conditions les plus neutres pour ne pas influer sur le vote.