Coronavirus – Poutine vante le vaccin russe à la tribune de l’ONU Le dirigeant russe a déclaré être prêt à partager l’expérience russe et à approvisionner d’autres pays du vaccin développé par son pays, vaccin «qui a prouvé sa fiabilité».

Vladimir Poutine devant l’assemblée générale des Nations Unies dans une vidéo enregistrée et diffusée lors de la séance mardi. AFP

Le président russe Vladimir Poutine a vanté mardi à la tribune de l’ONU le vaccin développé par son pays contre le coronavirus, disant être prêt au «partenariat» malgré le scepticisme d’une partie de la communauté internationale.

«Nous sommes absolument ouverts et résolus au partenariat», a déclaré Poutine par dans une vidéo enregistrée et diffusée lors de l’Assemblée générale des Nations unies. «Nous sommes prêts à partager notre expérience et à continuer d’interagir avec tous les États et les structures internationales, y compris pour l’approvisionnement à d’autres pays du vaccin russe qui a prouvé sa fiabilité, sa sécurité et son efficacité», a-t-il poursuivi.

«La Russie est convaincue qu’il est désormais nécessaire d’utiliser toutes les capacités de l’industrie pharmaceutique mondiale afin de fournir un accès gratuit à la vaccination aux citoyens de tous les États dans un avenir prévisible», a souligné Poutine. Il a également annoncé la tenue prochaine d’une «conférence en ligne de haut niveau avec la participation des gouvernements intéressés dans la coopération pour le développement d’un vaccin contre le coronavirus».

Moscou revendique le «premier» vaccin

La Russie avait annoncé début août avoir développé le «premier» vaccin contre le Covid-19, mis au point par le centre de recherches moscovite Gamaleïa. Baptisé Spoutnik V, en référence au premier satellite artificiel de l’histoire conçu par l’Union soviétique, a été perçu avec scepticisme dans le monde, notamment à cause de l’absence de phase finale des essais au moment de son annonce.

Plusieurs hauts responsables russes ont annoncé avoir été vaccinés au Spoutnik V, à l’exemple du ministre de la Défense Sergueï Choïgou ou du maire de Moscou, Sergueï Sobianine. M. Poutine a affirmé qu’une de ses filles avait aussi été vaccinée.

Plus de 20 pays ont passé commande pour l’achat d’un milliard de doses du vaccin, selon le Fonds souverain russe impliqué dans son financement.

De nombreux pays travaillent actuellement sur la mise au point d’un vaccin contre le coronavirus, qui a fait près de 965’000 morts dans le monde. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a toutefois dit ne pas s’attendre à une vaccination généralisée avant mi-2021.

AFP/NXP