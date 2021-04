La guerre entre la Russie et l'Ukraine dans le Donbass n'a jamais pris fin. L’Occident durant toutes ces années a oublié cette guerre - donnant à Poutine un sentiment d’impunité. Il ne fait aucun doute que ce sentiment d'impunité est l'une des raisons de l'aggravation de la situation dans l'est de l'Ukraine à un moment où la baisse de popularité de Poutine en Russie et la crise interne dans son pays peuvent le pousser à prendre des mesures de politique étrangère agressives pour renforcer sa propre popularité, comme il l'a fait en 2014 en annexant la Crimée.

Poutine peut se préparer à faire de même avec le Donbass comme avec la Crimée il y a 7 ans, soit l'annexion directe soit la reconnaissance de «l'indépendance» des soi-disantes républiques de Donetsk (RPD) et de Luhansk (RPL), comme cela a été fait avec la Transnistrie, l’Abkhazie ou l’Ossétie du Sud. Pourquoi Poutine concentre-t-il l'armée aux frontières de l'Ukraine? Le Kremlin ne nie pas une forte présence militaire mais assure qu'il ne s'agit pas d'une menace. Cependant, il a insisté sur le fait que ses troupes resteront aussi longtemps qu'il le jugerait bon. De plus, le président Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'être la source «d'actions de provocation dangereuses».

Le Kremlin a déclaré que Kiev aurait refusé de remplir ses obligations en vertu des accords de Minsk pour résoudre le problème du Donbass. Moscou accélère le transfert de troupes en Crimée et à la frontière russo-ukrainienne près des territoires contrôlés par les séparatistes pro-russes. Le président Zelensky a déclaré que 20 soldats ukrainiens ont été tués et 57 blessés depuis le début de l'année, tandis que Kiev avait signalé la mort de 50 soldats en 2020.La rhétorique belliqueuse du Kremlin s'intensifie et la situation suscite des craintes : l'équilibre instable de la sécurité internationale pourrait s'effondrer. La Russie va-t-elle se contenter de simplement montrer ses muscles, ou se prépare-t-elle à une nouvelle action hostile comme celles faites il y a sept ans avec l'annexion de la Crimée et le déclenchement du conflit dans l'Est de l’Ukraine?

Le 21 avril, Poutine annonce l'annexion du Donbass ? «Mère Russie, ramène le Donbass à la maison». Cet appel de la présidente de la société de télévision du Kremlin Russia Today, Margarita Simonyan, est devenu l'événement principal du forum russe du Donbass, qui a eu lieu le 28 janvier dans la partie orientale de l'Ukraine occupée et a marqué le début d'une nouvelle escalade de la guerre hybride de sept ans du régime de Poutine contre l'Ukraine, après un cessez-le-feu record au second semestre 2020.

Parallèlement à ce forum, le nombre d'affrontements sur toute la ligne de contact entre les pro-russes et l'armée ukrainienne a augmenté depuis janvier. Bien que les deux parties s’accusent mutuellement de l'escalade du conflit, le lien entre les deux événements est frappant. Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que les appels à l'annexion du Donbass ukrainien lancés pendant le forum ne reflétaient pas la position officielle du Kremlin mais il ne fait aucun doute que Margarita Simonyan ne fait jamais de déclarations provoquantes sans le consentement de l’administration présidentielle. Cela signifie qu'elle a été chargée de lancer des appels à «l'annexion» du Donbass. Les événements ultérieurs ne font que confirmer cette version.

Dmitri Kozak, qui supervise les «problèmes ukrainiens» au sein de l'administration présidentielle, a déclaré que la Russie pourrait être forcée de protéger les citoyens du Donbass à qui plus de 600 000 passeports russes ont été délivrés. Ce serait une grande réussite de propagande pour Poutine d'annoncer l'annexion (ou la reconnaissance de l'indépendance) du Donbass lors de son discours présidentiel du 21 avril à l'Assemblée fédérale, qui est presque la même date que la célébration annuelle de l'annexion de la Crimée en 2014.

Les intentions du Kremlin peuvent être indirectement confirmées par le fait que le Conseil de la Fédération doit se réunir dans les prochains jours après le discours, ce qui pourrait donner à l'annexion du Donbass le déguisement de la légalité. L'annexion «réussie» du Donbass sera sans aucun doute utilisée pour la propagande visant les électeurs en vue des élections législatives de septembre 2021.Le mouvement des troupes russes et la menace d'escalade peuvent également être utilisés dans des actions parallèles à l'annexion du Donbass, comme levier dans les négociations avec l'Occident. Je suis sûr que Poutine s'attend à ce que la seule réaction de l'Occident soit « les profondes inquiétudes » habituelles. J'espère que cette fois-ci, il sera déçu!

Olivier Védrine Afficher plus Professeur h. c. Rédacteur en chef de « Russian Monitor »

