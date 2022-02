Chaud et froid à Moscou – Poutine poursuit sa partie d’échecs avec l’Ouest Retrait de troupes russes, vote de la Douma sur l’indépendance des territoires ukrainiens prorusses, cyberattaques contre Kiev: Moscou envoie des signaux contradictoires. Benjamin Quénelle - Moscou

Des blindés russes regagnent leurs bases après des exercices près de la frontière ukrainienne, le 15 février 2022. KEYSTONE

Moscou a réussi son effet de surprise. Mais il n’a pas levé tous les doutes. Bien accueillie à l’ouest, l’annonce d’un début de retrait militaire le long de la frontière ukrainienne n’est pas venue du Kremlin. Mais d’un simple porte-parole du Ministère de la défense. «Les unités des districts militaires du sud et de l’ouest ayant accompli leurs tâches ont commencé à prendre place sur des convois ferroviaires et routiers. Elles commenceront aujourd’hui à rentrer vers leurs garnisons», a déclaré mardi Igor Konashenkov, sans plus de précisions.